24 Haziran seçimlerinde tartışılan görüntüler…

Türkiye, bugün 27. Dönem Milletvekillerini ve Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi sürüyor. Ancak yurdun dört bir yanından tartışma yaratacak görüntüler geliyor. İşte onlardan bazıları...

Şanlıurfa’nın Süleyman Şah İlkokulu’nda çekildiği iddia edilen görüntülerde; açık ve toplu şekilde oy kullanılmasının yer aldığı öne sürülüyor.

Hatay’ın Defne İlçesi’ndeki Ahmet Yiğitoğlu İlköğretim okulu önünde çekilen görüntülerde ise içi yolcularla dolu plakasız bir otobüs görülüyor. Otobüsün başındaki resmi kıyafetli polis memuru, araçtakilerin Afrin’den oy kullanmak için gelen orada görevli polis memurları olduğunu söylüyor. Vatandaşlar ise otobüsün plakasız olmasına tepki göstererek içindekilerin de polis olmayabileceğini söylüyor.

Diyarbakır’da bir okulda çekilen görüntülerde ise boş oy zarflarının dağıtıldığı iddiası yer alıyor.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki GAP Anadolu Lisesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde ise sandıklarda toplu ve açık şekilde oy kullanıldığı iddiası var.

Yine Şanlıurfa’da çekildiği iddia edilen bir diğer görüntüde ise gönüllü müşahitlerin okula alınmadığı görülüyor. Sandık müşahitlerini okula almayanların ise köylüler olduğu iddia ediliyor.