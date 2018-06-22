24 Haziran seçimlerinin en ilginç propaganda filmi

24 Haziran seçimlerine sayılı saatler kala sosyal medyaya ilginç görüntü düştü. Saadet Partisi Ordu Milletvekili adayı Muammer Bilgiç tarafından denizin ortasında takım elbise ile çekilen reklam filmi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

24 Haziran seçimlerine iki gün kaldı ama seçim çalışmaları hız kesmedi. Seçim sürecinde birbirinden ilginç kampanyalara şahit olduk ancak Saadet Partisi’nin yaptığı son reklam filmi hafızalarda uzun süre yer edecek cinsten. Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç tarafından hazırlanan reklam filmi tüm dikkatleri üzerine çekti. Takım elbiseyle Ordu sahilinde denize girerek çekilen bu reklam çalışmasını sosyal medyadan duyurunca günün konusu oldu. Muammer Bilgiç, paylaşımının altına “Dip dalga bir Muammer Bilgiç filmi :) yönetmen: muammer bilgiç kamera: ct, yusuf şahin ses: beytullah yadi ışık: güneş ışığı oyuncular: Veysel Ilhan, ahmet özkaya, bayram ortatepe, fatih sınay, melih ş, ali ş, ahmet kuşlu. çok yakında gösterimde” ifadelerini ekledi.