24 Haziran sonrası partilerden itirazlar gelmeye başladı

24 Haziran resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, siyasi partilerin bu sonuçlara itirazları da başladı. AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis'te temsil hakkı kazandığı seçim sonuçlarına 14 ilde itiraz edildi. Buna göre Düzce, Malatya, Aydın, Hatay, Elazığ, Edirne, Burdur, Niğde, Bartın, Muğla, Balıkesir, Muş, Kütahya ve Hakkari'de milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi. İtirazlar ilçe seçim kurulları tarafından 28 Haziran Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

24 Haziran seçimlerinden sonra partilerden YSK, il ve ilçe seçim kurullarına itirazlar gelmeye başladı. Partilerin itirazlarını gerçekleştirdiği il ve ilçeler şöyle;

DÜZCE

Düzce’de CHP 1. sıra adayı Zafer Teber, yaptığı açıklamada, Düzce’de cumhurbaşkanlığı için kullanılan oyun 238 bin dolayında, milletvekilliğinde kullanılan oyun ise 246 bin dolayında olduğunu söyledi. Aynı zarflarda çıkan oyların tutarsız olduğunu savunan Teber, “8 bin civarında bir oy farkı var. Oysa tutanaklarda böyle bir belge yok. Bunun araştırılmasını istedik ve itirazda bulunduk” dedi.

Düzce’de AKP de itiraz etti. AKP’nin ittifak ortağı olan MHP’li Feti Yıldız başta Düzce olmak üzere Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon gibi illerde ittifak olarak oylara itiraz edildiğini bildirdi.

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İYİ PARTİ’DEN BURDUR’DA İTİRAZ BAŞVURUSU

İYİ Parti Burdur İl Başkanlığınca, kentteki geçersiz sayılan oylara itiraz edildi.

İYİ Parti İl Başkanlığı, merkez ve ilçelerdeki geçersiz sayılmasına itirazda bulundu. İtirazın ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilileri, kurul toplantısında talebi değerlendirecek. Burdur’da kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 1, AKP 2 milletvekili çıkarmıştı.

Meclis, 24 Haziran’da yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından seçilerek, mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt yaptırmasını bekliyor. İlk gün itibarıyla kayıt yaptıran milletvekili olmazken, kayıt işlemleri hafta sonu da sürecek.

MUŞ

AKP Muş İl Başkanlığı, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine itiraz etti. Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP’den Mehmet Emin Şimşek ile HDP’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık ve Şevin Coşkun milletvekili seçildi. İkinci milletvekilliğini küçük bir oy farkıyla HDP’ye kaptıran AKP, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 6 bin 288 oy ile maddi hata olduğu gerekçesiyle bazı sandık tutanakları için itirazda bulundu.

MUĞLA

AKP, Muğla’da 13 ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu. AKP İl Başkanı Kadem Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların Muğla’da bir önceki seçimlere oranla çok fazla olduğunu söyledi.

Oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını belirten Mete, “Muğla’da 14 bin 468 oy geçersiz sayıldı. Bin önceki seçimde bu sayı 8 bin civarındaydı. Bizler AK Parti olarak 13 ilçemizde İlçe Seçim Kurullarına geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunduk” dedi. Mete, aynı başvurunun MHP tarafından da yapıldığını duyduklarına dikkati çekti. Oyların yeniden sayılmasını istemediklerini dile getiren Mete, taleplerinin sadece geçersiz oylar için olduğunu ifade etti.

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BARTIN

Bartın’da, AKP geçersiz sayılan 4 bin 152 oy için itirazda bulundu. AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç itirazlarının kabul edildiğini, bugün geçersiz oyların yeniden sayılacağını belirtti.

Bartın'da kesin olmayan sonuçlara göre, AKP’den Yılmaz Tunç, CHP'den Aysu Bankoğlu milletvekili seçildi. AKP geçersiz sayılan oylar için itirazda bulundu. AKP, Bartın merkez ilçede geçersiz sayılan 4 bin 27 oyun 3 bin 209'una, Ulus ilçesinde geçersiz sayılan 830 oyun 556'sına, Amasra ilçesinde geçersiz sayılan 484 oyun 269'una ve Kurucaşile ilçesinde geçersiz sayılan 232 oyun 118'ine itiraz etti.

AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, seçim kurulunun itirazı kabul ettiğini, bugün yeniden oyların sayılacağını belirterek, “5 bin 573 oyun 4 bin 152 oyuna Bartın merkez ilçe ve ilçe başkanlıklarımız tarafından seçim kurullarına itiraz edildi. Bu itirazlarımız kabul edilerek, bugün yeniden sayım yapılacak” dedi.

20 OYDAN 5’İ AKP LEHİNE DEĞİŞTİ

Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5’inin AKP lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Amasra ve Kurucaşile İlçe Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılmasını kararlaştırırken, sayım işlemine bugün başlanacağı bildirildi.

ADANA

Adana'da AKP İl Başkanlığı 15 ilçede geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itirazda bulundu.

Adana AKP İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, resmi olmayan sonuçlara göre 5 milletvekili çıkaran AKP, Adana genelindeki 15 ilçede açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itirazda bulundu. İl Seçim Kurulunca itirazın değerlendirilip kabul edilmesinin ardından Seyhan, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerindeki geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı.

Adana’da 24 Haziran günü gerçekleşen 27. Milletvekili Genel Seçimleri’nde AKP 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2 ve HDP 2 milletvekili çıkardı.

NİĞDE

MHP Niğde İl Başkanlığınca, merkez ilçedeki milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi’nin tamamlanmasının ardından MHP İl Başkanlığı, merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına itirazda bulundu.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verilen dilekçede, oyların yeniden sayılması istendi. Başvurunun seçim kurullarınca değerlendirmesinin sürdüğü öğrenildi. Milletvekili seçimlerinde Niğde’de AKP 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

AYDIN

Aydın’da ise MHP tarafından il genelindeki milletvekilliği seçim sonuçlarında “hata olduğu” gerekçesiyle oyların yeniden sayılması istendi.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Gediz ilçesinde cumhurbaşkanı seçiminde bir sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı oyların eksik yazıldığına ilişkin itiraz da kabul edildi. AKP Gediz İlçe Teşkilatı adına Mehmet Erkan, Gediz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 1094 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan’ın 204 olması gereken oy sayısının tutanağa sehven sıfır olarak yazıldığını belirterek bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi. İtirazı kabul eden ve inceleme yapan İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanağına sıfır olarak girilen oyun 204 olması gerektiğini belirledi ve bu şekildeki düzeltmeyi yaptı.

YSK’nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar

YSK’nın Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin olmayan sonuçlarına göre, milletvekili seçiminde yurt içi ve yurt dışında toplam 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 698’i oy kullandı. 188 bin 8 sandığın yüzde 100’ü açıldı. Oyların 1 milyon 53 bin 362’si ise geçersiz sayıldı.

Buna göre, AKP 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41,85’lik oy oranına ulaştı. CHP 11 milyon 271 bin 240 oy ile yüzde 22,48, HDP 5 milyon 867 bin 564 oyla yüzde 11,70; MHP ise 5 milyon 466 bin 775 oyla yüzde 10,90 oy aldı. İYİ Parti aldığı 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9,89 oy aldı. Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1,33; HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0,31; Vatan Partisi ise 117 bin 631 oyla yüzde 0,23 oy aldı. Bağımsızlar da 75 bin 634 oy alarak, tüm oylar içinde yüzde 0,15’lik paya sahip oldu.

AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak oyu 455 bin 529, oranı yüzde 0,91 olarak gerçekleşti. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin oluşturduğu Millet İttifakı’nın ortak oyu ise 118 bin 954, oranı yüzde 0,24 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları

Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı oylarını kapsayan kesin olmayan sonuçlara göre, 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832’si oy kullandı. Oyların 50 milyon 68 bin 418’i geçerli sayıldı. 188 bin 8 sandığın yüzde 100’ü açıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 329 bin 920 oyla tüm oyların yüzde 52,59’unu aldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 15 milyon 340 bin 295 oyla tüm oyların yüzde 30,64’ünü elde etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 432 oyla yüzde 7,29; HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 206 bin 130 oyla yüzde 8,40; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 443 bin 690 oyla yüzde 0,89; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 98 bin 951 oyla yüzde 0,20’lik oy oranına ulaştı.

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