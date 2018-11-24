Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye 1 kişinin! 24 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonucu…

Sayısal Loto sonuçları 24 Kasım günü gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Büyük ikramiyenin 1 milyon Lira’ya ulaştığı Sayılsal Loto’da 6 haftadır süren devirin ardından bu hafta büyük ikramiye geçtiğimiz çekilişte 1 kişinin olmuştu. Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişe göre Sayısal Loto çekilişi sonucu büyük ikramiye yine 1 kişiye çıktı. İşte, Sayısal Loto sonuçları…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto sonuçlarını merakla araştıran vatandaşların beklediği an geldi. Sayısal Loto 1169. çekilişi MPİ tarafından gerçekleştirildi. İşte, Sayısal Loto sonuçları: 01-11-14-20-30-44
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
HAFTANIN DİĞER ŞANS OYUNLARI