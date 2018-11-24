Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye 1 kişinin! 24 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonucu…

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sayısal Loto büyük ikramiyesi sahibini buldu. Sayısal Loto sonuçları Milli piyango İdaresi Ankara Balgat binasında yapılan canlı yayınla belli oldu. Sayısal Loto çekilişinde hangi rakamlar büyük ikramiyeyi kazandırdı merak ediliyor. İşte, 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 24 Kasım günü gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Büyük ikramiyenin 1 milyon Lira’ya ulaştığı Sayılsal Loto’da 6 haftadır süren devirin ardından bu hafta büyük ikramiye geçtiğimiz çekilişte 1 kişinin olmuştu. Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişe göre Sayısal Loto çekilişi sonucu büyük ikramiye yine 1 kişiye çıktı. İşte, Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını merakla araştıran vatandaşların beklediği an geldi. Sayısal Loto 1169. çekilişi MPİ tarafından gerçekleştirildi. İşte, Sayısal Loto sonuçları: 01-11-14-20-30-44

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

HAFTANIN DİĞER ŞANS OYUNLARI

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