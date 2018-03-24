24 Mart Sayısal Loto sonuçları! MPi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Her cumartesi akşamı vatandaşlar kuponlarını alıp internet üzerinden Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. MPİ 24 Mart Cumartesi Sayısal Loto sonuçlarını belirledi. Geçen hafta Sayısal Loto'nun devretmesi merakı daha da artırdı. MPi bu hafta ne kadar büyük ikramiye veriyor? İşte 24 Mart Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) bu hafta Sayısal Loto büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 23 bin TL belirledi. Sayısal Loto’da geçen hafta hiç bilen çıkmamış ve devretmişti. Haberimizden 24 Mart Sayısal Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

24 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi, internet üzerinden canlı yayınla saat 21.15’te Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı. İşte haftanın sonucu:

4, 6, 36, 37, 39, 43





GEÇEN HAFTANIN SONUCU

2, 16, 17, 31, 44, 48

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.

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