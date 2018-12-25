25 Aralık Hadi ipucu sorusu: Fizy pop listesi 4.şarkı nedir?

Hadiciler merakla 25 Aralık Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Her akşam 20.30'da takipçileriyle buluşan Hadi bu akşam da 20.30'da yayınlanacak. Bu akşamki ödül 30 bin lira... Hadi ipucu sorusu Fizy'den geliyor. Peki Fizy pop listesi 4.şarkı nedir? İşte 25 Aralık Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Hadi bu akşam 20:30'da…Ödül ise toplam 30 bin lira. Bu akşamın ipucu da Fizy’den geliyor. Yarışmaya herkesten bir adım önde başlamak isteyenler Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi yarışmasına katılmak için cep telefonunuzdan Hadi uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Soruları doğru yanıtlamayı başaranlar ise büyük ödülün sahibi olacak. Peki Fizy pop listesi 4.şarkı nedir? İşte 25 Aralık Hadi ipucunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU: FİZY POP LİSTESİ 4.ŞARKI NEDİR?

CEVAP: ERKAN GÜLERYÜZ-YANMIŞIM SÖNMÜŞÜM BEN (FEAT.SERCAN GİDER)

İstersen kapat kapıları

Açma bir daha hiç

İstersen al beni içeri

Tut ölene kadar

Ben çoktan hazırım

Bana layık gördüklerine

Gel dediğin an

Bir daha dönüp de bakmam geriye

Yanmışım ben

Sönmüşüm ben

İstersen al aklımı

Gecemi gündüzüme karıştır

İstersen beni de çıkar yoldan Suça alıştır

Ben çoktan geçmişim

Bak istikbalimden

Hadi çağır artık

Tası tarağı toplayıp geleyim hemen

Yanmışım ben

Sönmüşüm ben

Yaşamak dediğin üç beş kısa mutlu andan ibaret

Giderine bırak işte ayağına kadar gelmiş muhabbet

Bu yüzden kaçırmamak lazım aşk gelince

Gitti mi gidiyor elden zalim zaman el koyunca