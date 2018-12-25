25 Aralık Hadi ipucu sorusu: Fizy pop listesi 4.şarkı nedir?

Hadi bu akşam 20:30'da…Ödül ise toplam 30 bin lira. Bu akşamın ipucu da Fizy’den geliyor. Yarışmaya herkesten bir adım önde başlamak isteyenler Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi yarışmasına katılmak için cep telefonunuzdan Hadi uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Soruları doğru yanıtlamayı başaranlar ise büyük ödülün sahibi olacak. Peki Fizy pop listesi 4.şarkı nedir? İşte 25 Aralık Hadi ipucunun cevabı…
HADİ İPUCU SORUSU: FİZY POP LİSTESİ 4.ŞARKI NEDİR?
CEVAP: ERKAN GÜLERYÜZ-YANMIŞIM SÖNMÜŞÜM BEN (FEAT.SERCAN GİDER)
İstersen kapat kapıları
Açma bir daha hiç
İstersen al beni içeri
Tut ölene kadar
Ben çoktan hazırım
Bana layık gördüklerine
Gel dediğin an
Bir daha dönüp de bakmam geriye
Yanmışım ben
Sönmüşüm ben
İstersen al aklımı
Gecemi gündüzüme karıştır
İstersen beni de çıkar yoldan Suça alıştır
Ben çoktan geçmişim
Bak istikbalimden
Hadi çağır artık
Tası tarağı toplayıp geleyim hemen
Yanmışım ben
Sönmüşüm ben
Yaşamak dediğin üç beş kısa mutlu andan ibaret
Giderine bırak işte ayağına kadar gelmiş muhabbet
Bu yüzden kaçırmamak lazım aşk gelince
Gitti mi gidiyor elden zalim zaman el koyunca
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