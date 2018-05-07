25 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Polisi FETÖ'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Aralarında polis müdürü ve İl Göç İdaresi uzman yardımcısının da bulunduğu 52 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Bylock incelemesiyle tespit edildiği öğrenildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik çalışma yapan ekipler, Bylock kullanıcısı bazı şüphelileri belirledi. Örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock içeriklerini inceleyen ekipler, bu bilgilerden farklı isimlere de ulaştı. Çalışmalarda aralarında polis müdürü, İl Göç İdaresi uzman yardımcısı, doktor, öğretmen, mühendis ve eczacıların da bulunduğu 52 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. Istanbul merkezli 25 ilde 84 adrese düzenlenen baskında 16 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.