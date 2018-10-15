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259 muhtar görevden alındı

 İçişleri Bakanlığı; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtarını görevden uzaklaştırdı.

android-time 12:09 15 Ekim 2018
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259 muhtar görevden alındı
 İçişleri Bakanlığı; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtarını görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 259 muhtarın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemleri olduğu görülen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar adli ve/veya idari işlemlerin tekemmülü ve hâlihazırda yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak, geçici bir tedbir olarak 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun’a istinaden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.”

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Son güncelleme: android-time 12:3315.10.2018
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