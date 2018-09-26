MPİ’den dev ikramiye: 26 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba ve Cumartesi akşamları saat 21.15'te düzenleniyor. Sayısal Loto sık sık devrederek biriken ikramiyeyle talihlileri milyoner etmeye devam ediyor. Bu akşam 21.40'ta Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. İşte Sayısal Loto sonucu ve büyük ikramiye tutarı...

Sayısa Loto’da geçen hafta büyük ikramiye Afyonkarahisar’dan bir talihliye çıkmıştı. Hayallerine kısa yoldan kavuşmak isteyenler kuponlarını doldurdu ve sonuçları merak ediyor. Sayısal Loto çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı açıklandı. Bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 811 bin 147 TL belirlendi. İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu… SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU



15, 18, 37, 47, 48 + 2 İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN; (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU: İLGİLİ HABER 24 Eylül On Numara sonucu: On Numara çekiliş sonucu açıklandı!

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)