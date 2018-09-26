MPİ’den dev ikramiye: 26 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısa Loto’da geçen hafta büyük ikramiye Afyonkarahisar’dan bir talihliye çıkmıştı. Hayallerine kısa yoldan kavuşmak isteyenler kuponlarını doldurdu ve sonuçları merak ediyor. Sayısal Loto çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı açıklandı. Bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 811 bin 147 TL belirlendi. İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu…
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
15, 18, 37, 47, 48 + 2
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU:
6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)