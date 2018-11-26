26 Kasım 12:30 Hadi ipucu sorusu: Élysée Sarayı hangi ülkededir? Élysée Sarayı nerede?

Her gün yayınlanan Hadi yarışmasının ipucu sorusu 26 Kasım'da yani bugün Paris'teki Élysée Sarayı oldu. Élysée Sarayı hangi ülkededir sorusu Hadi tarafından ipucu olarak paylaşıldı. Peki ülke cumhurbaşkanının resmi ikametgâhı olan ve Paris'in merkezinde yer alan Élysée Sarayı hangi ülkede? Nerede?

Hadi ipucu sorusunu sosyal medya hesabından, “Élysée Sarayı, Paris'in merkezinde yer alan, ülke cumhurbaşkanının resmi ikametgâhıdır. Bu ülkenin adını bilen hadiciler, bugünkü ipucumuzu bilmiş oluyor.” şeklinde paylaştı. 12:30 başlayacak olan Hadi’de sorusu: Élysée Sarayı hangi ülkededir? sorusu 12 sorudan biri olacak. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı… ÉLYSÉE SARAYI HANGİ ÜLKEDEDİR? Cevap: Fransa ÉLYSÉE SARAYI Élysée Sarayı 1718 ile 1722 yılları arasında mimarı Armand-Claude Mollet planlarına göre yapılmıştır. Élysée Sarayı yakın mesafede kalan Champs-Élysées’den adını alarak Paris’in merkezinde yer almaktadır. Fransacumhurbaşkanların resmi adresidir. Seine nehrin kuzeyinde kalan 55 Rue du Faubourg-Saint-Honoré sokağında kalmaktadır.