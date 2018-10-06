26 yıl sonra cesedi bulunan Türk dağcının cenazesi Türkiye’de

Alpler’de 26 yıl sonra cesedi bulunan Türk dağcı, babaocağına getirildi. Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım, yaptığı açıklamada, “26 sene devamlı ümidimiz vardı bulunur diye. Ancak, 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye seviniyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidince ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranmasına katıldım” dedi.
Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım’ın tabutu, Kayseri’deki Cem evinin morguna kaldırıldı. Tarım, Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi’nde toprağa verilecek. DHA
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