Büyük ikramiye üçe bölündü! Milli Piyango 27 Haziran Şans Topu sonucunu açıkladı

27 Haziran Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. MPİ, bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 752 bin TL belirledi. Zengin olma hayaliyle kuponlarını dolduran vatandaşlar internet üzerinden 27 Haziran Şans Topu sonucunu haberimizden öğrenebilirler. İşte şanslı rakamlar...

Şans Topu sonuçları belli oldu, büyük ikramiye üçe bölündü. 27 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı. Şans Topu oyununda kazanmanın yolu 5+1 rakamı bilmekten geçiyor. Haftanın talihlisi ve büyük ikramiye tutarı merak ediliyor. Zengin olma umuduyla Şans Topu kuponlarını dolduran vatandaşlar bayilere akın etti. Ve Şans topu sonuçlarını merak ediliyor. İşte Milli Piyango 27 Haziran Şans Topu sonucu…

27 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUCU

MPİ tarafından açıklanan 5+1 şanslı rakamlar şöyle:

19, 21, 22, 23, 24 + 8

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ETİMESGUT – ANTALYA / MANAVGAT – İSTANBUL / ŞİŞLİ



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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.