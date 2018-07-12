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27 Mayıs Caddesi’ne Aziz Sancar’ın ismi verildi

Küçükçekmece Fatih mahallesinde bulunan “27 Mayıs Caddesi”ne Türkiye’nin Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı verildi. Darbeyi çağrıştıran caddenin isminin değiştirilmesi İBB'de oybirliği ile kabul edildi.

Özlem GÜVEMLİ
android-time 17:00 12 Temmuz 2018
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27 Mayıs Caddesi’ne Aziz Sancar’ın ismi verildi
Küçükçekmece Fatih mahallesinde bulunan “27 Mayıs Caddesi”ne Türkiye’nin Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı verildi. Darbeyi çağrıştıran caddenin isminin değiştirilmesi İBB'de oybirliği ile kabul edildi.

Küçükçekmece Belediyesi, 25 Kasım 2016 tarihinde aldığı karar ile ilçede mükerrer olduğunu tespit ettiği “27 Mayıs Caddesi”nin adını değiştirdi. Caddeye, 2015 yılında Nobel Kimya ödülünü alan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi. İsim değişikliğine ilişkin ilçe belediyesi tarafından alınan karar mevzuat gereği değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gönderildi. İBB Meclisi'nin 12 Temmuz tarihli oturumunda değişiklik kararı gündeme alındı.

DARBEYİ ÇAĞRIŞTIRIYOR

Konuya ilişkin  Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda bir darbeyi çağrıştırdığından “27 Mayıs Caddesi” isminin “Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi” olarak değiştirilmesi uygun bulundu. Karar mecliste oybirliği ile kabul edildi.

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