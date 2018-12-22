27 milyonluk tavuskuşu biblosu gaspı

Yemen uyruklu Avad Ali Hasan Al Masri, yurt dışından getirdiği üzerinde elmas ve zümrüt süslemeleri olan altın tavuskuşu biblosunu satmak için buluştuğu kişiler tarafından İstanbul’da gasp edildi. Gaspı gerçekleştiren 12 kişi tutuklanırken, 5 milyon dolarlık (yaklaşık 27 milyon lira) tavuskuşu biblosunun ise sadece yerleştirildiği kaidesi bulundu.

Yemen uyruklu Avad Ali Hasan Al Masri, geçtiğimiz Mart ayında üzerinde elmas ve zümrüt süslemeleri olan altın tavuskuşu biblosunu İstanbul’a getirerek Kapalıçarşı’da bir kuyumcuya emanet etti. Yaklaşık 5 milyon dolara satmak istediği biblonun fotoğraf ve videolarını bir sitede paylaşan Al Masri alıcı aramaya başladı.

Bir süre sonra Al Masri kendisini arayarak bibloyu satın almak istediğini belirten Abdülhadi K. isimli bir alıcıyla buluştu. Abdülhadi K.'yı kuyumcuya götüren Al Masri bibloyu gösterdi. Bibloyu eksper eşliğinde inceleyen Abdülhadi K. kararını bildireceğini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.

Bir süre sonra Al Masri'yi arayan Abdülhadi K. satın alacağını belirterek bibloyla birlikte Esenyurt’ta verdiği adrese gelmesini istedi. Belirtilen adreste kendisini bekleyen kişiler Abdülhadi K.'nın başka adreste beklediğini söyleyerek araca binmesini istedi. Araca binen Yemenli Al Masri'nin başına bir süre sonra silah dayayan kişiler bibloyu aldıktan sonra Al Masri'yi indirerek sırra kadem bastı. Yaşadığı şoku atlatan Al Masri, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Şikayeti değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler aynı zamanda teknik takip başlattı. Sürdürülen takipler sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Abdülhadi K.' Seyfettin E., Hayat T., Suriye uyruklu Muhammed K. ve Muhammed Ali A. ile birlikte toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise tavuskuşu biblosu bulunamazken, üzerine yerleştirildiği kaide ele geçirildi.

Emniyet’te yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli de tutuklandı. Tavuskuşu biblosunu bulma çalışması ise sürüyor.