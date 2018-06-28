28 Haziran Süper Loto sonucu | Haftalardır devreden Süper Loto sonucu açıklandı! Dudak uçuklatan ikramiye!

Süper Loto, rekora koşuyor. Vatandaşları adeta çileden çıkaran Milli Piyango'nun Süper Loto oyununu sonucu açıklandı. Zengin olmak isteyenler için büyük bir fırsat olan Süper Loto'nun bu haftaki şanslı rakamları yürekler ağızda araştırılıyor. Bu hafta da bilen çıkmadı, 7. kez devretti. İşte MPİ 28 Haziran Süper Loto sonucu...

Süper Loto 7.kez devretti! Büyük ikramiye tam 15 milyon 211 bin TL! Haftalardır devreden oyunun talihlisi kim olacak merak ediliyor. Süper Loto, Mili Piyango İdaresi tarafından her perşembe saat 21.15’te açıklanıyor. Vatandaşlar 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilmeye çalışıyor. Haberimizden haftanın şanslı rakamlarını öğrenebilirsiniz. İşte 28 Haziran Süper Loto sonucu…

28 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi, canlı yayında, noter huzurunda Süper Loto çekilişini gerçekleştirdi. İşte talihli rakamlar:

7, 10, 11, 20, 42, 47

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER On Numara sonuçları açıklandı: 25 Haziran MPİ On Numara çekiliş sonucu





İLGİLİ HABER Şans Topu sonuçları: 27 Haziran'da büyük ikramiye paylaşıldı

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde.