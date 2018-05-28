28 Mayıs On Numara çekiliş sonucu açıklandı! İşte büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar

28 Mayıs On Numara çekiliş sonucu belli oldu. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını açıkladı. On Numara, Milli Piyango’nun büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek oyun. Bu nedenle vatandaşlar her hafta kuponlarını doldurup internet üzerinden On Numara sonucunu araştırıyor. İşte haftanın şanslı numaraları...

Vatandaşı zengin edip hayallerini gerçekleştirecek olan 28 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştiriliyor ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebiliyor. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Zengin olmanın hayalini kuranlar her pazartesi kuponlarını dolduruyor ve On Numara çekiliş sonuçlarını internet üzerinden sorguluyor. İşte 29.05.2018 On Numara sonucu…

28 MAYIS ON NUMARA SONUCU

Milli Piyango İdaresi'nin internet üzerinden canlı yayında açıkladığı On Numara sonucu ve şanslu rakamlar:



ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 257 kez çıkarken, 35 sayısı 255 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 244 kez çıktı. 50 sayısı 244, ve 62 sayısı 253 kez şans oyununda çıktı.

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 210 kez çıkarken, 70 sayısı 2019 kez çıktı. 6, 9, 11, 13 sayıları 208 kez, 67, 80 sayıları 207 kez çıktı. 20 sayısı 204 kez, 55 sayısı 201 kez çıktı.

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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