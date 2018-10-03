28 Şubat davasında yeni gelişme

Savcı, beraat eden 60 asker hakkında verilen kararın kaldırılmasını istedi. Sanıklar arasında vefat eden 5 komutanın da bulunması şaşkınlık yarattı.

12 Nisan 2012 yılında başlayan ve 13 Nisan 2018'de sonuçlanan aralarında eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, yardımcısı emekli orgeneral Çevik Bir, emekli generaller Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker'in de bulunduğu 21 komutan hakkında “ağırlaştırılmış hapis cezası”, 60 sanık hakkında beraat, 10 sanık hakkında da “zaman aşımından davanın düşürülmesi” kararı verilmişti. C. Savcısı, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına, Bölge Adli Mahkemesi Ceza Dairesine itirazda bulundu. Savcı, beraat eden ve zaman aşımından davaları düşürülen sanıklarla ilgili kararın kaldırılmasını talep etti.

Davanın son üç duruşmasına katılan C. Savcısı mütalaasında 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası istemişti. 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise 21 sanık hakkında “adli kontrol” kararıyla ağırlaştırılmış hapis cezası, 60 sanık hakkında beraat, 10 sanık hakkında ise davanın zaman aşımından düşürülmesine karar vermişti.

Savcı tarafından İstinaf Mahkemesi'ne yapılan itirazda, beraat eden 60 sanık ile davası zaman aşımından dolayı düşürülen 10 sanıkla ilgili kararın kaldırılması talep edildi. 28 Şubat davası sanıklarının bugün öğrendiği başvurunun, mahkeme tarafından kısa sürede sonuçlandırılabileceği bildirildi.

“YASAYA AYKIRI”

Savcı, mütalaasında ağırlaştırılmış hapis cezası istediği sanıklar hakkında mahkemenin verdiği karara, “Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği, böylece usul ve yasaya aykırı hüküm kurulduğu” gerekçesiyle beraat kararının kaldırılmasını talep etti.

Zaman aşımından davaları düşürülen 10 sanıkla ilgili itirazında ise Savcı şöyle dedi:

“Esas hakkındaki mütalaamızda sanıkların cezalandırılmaları talep edilmiş ise de, adı geçen sanıklar hakkında 10 yıllık zamanaşımı süresini doldurduğundan kamu davasının düşürülmesine karar verilmiştir. Kararla, usul ve yasaya aykırı davranılmıştır. Bu nedenle kararların kaldırılması gerekir.”

VEFAT EDENLER DE LİSTEDE

Savcçılığın, İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı itirazda, dava devam ederken hayatlarını kaybeden emekli askerler de sanık listesinde yer aldı. Davanın sanıklarından emekli Orgeneral Teoman Koman'ın yanı sıra Eser Şahan, Salih Eryiğit, Çetin Dizdar ve Tevfik Özkılıç'da vefat etmişti. 103 sanıklı olarak başlayan 28 Şubat davasında, sivil olarak sadece dönemin YÖK Başkanı Prof.Dr. Kemal Gürüz bulunuyor.