Sayısal Loto açıklandı! Kimse bilemedi 9 milyon lira devretti!

Sayısal Loto sonucu belli oldu. Şanlı rakamları kimse bilemeyince 6. devir gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi geçtiğimiz günlerde kural değişikliği yapmıştı bundan sonra 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar büyük ikramiye devredecek. Çekilişlerin haftada ikiye çıkması sayesinde daha fazla devir ile daha fazla ikramiye sahibi olabilirsiniz. İşte 28 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu...

Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı. Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar merak ediliyor. Sayısal Loto yeni bir rekora koşuyor. Bu hafta da şanslı rakamları kimse bilemedi. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 9 milyon 375 bin TL belirledi. İşte 28 Temmuz Sayısal Loto sonucu… 28 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU 7, 9, 10, 11, 46, 38 İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN; (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI İLGİLİ HABER Süper Loto sonucu açıklandı! Kimse bilemedi, büyük ikramiye devretti İLGİLİ HABER 25 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu: Büyük ikramiye ikiye bölündü!