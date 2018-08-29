29 Ağustos MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı!

Haftanın en heyecanlı akşamı geldi. Bu akşam hem Şans Topu hem de Sayısal Loto çekilişleri gerçekleşiyor. 5+1 şanslı rakamı bilen haftanın büyük ikramiyesini kazanmaya hak kazanacak. Hayallerine giden yolun şans oyunlarından geçtiğini düşünenler her fırsatta şanslarını deniyorlar. İşte 29 Ağustos Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) büyük ikramiye tutarı olarak 682 bin TL belirledi. Her çarşamba akşamı saat 21.15’te açıklanan Şans Topu çekiliş sonucunu ve şanslı rakamları haberimizden öğrenebilirsiniz.

29 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. İşte Şans Topu sonucu:

11, 16, 18, 22, 31 + 4

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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ŞANS TOPU OYUNUNU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.