29 Ağustos Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye megakente!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun sonuçları canlı yayında belirlendi. Sayısal Loto sonuçlarına göre 1144. çekilişte büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. Şanslı talihli Kuponunu Ankara'dan yatırdı.

Sayısal Loto artık sadece cumartesi gecelerine değil çarşamba gecelerine de heyecan katıyor. Milli Piyango İdaresi 29 Ağustos’ta yapılan çekiliş ile Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını duyurdu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 1, 2, 13, 28, 39 ve 46 olarak belirlendi. İşte merak edilen MPİ Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

1, 2, 13, 28, 39, 46

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA

Sayısal Loto oyununun bin 144’üncü hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 868 bin 333 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70’er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90’ar kuruş, 3 bilen 64 bin 697 kişi de 12’şer lira ikramiye alacak.