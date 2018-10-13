29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim resmi tatil olacak ve okullar, bankalar, kamu kurumları ve özel sektör tatil yapacak. 29 Ekim'de okullar tatil olacak ve çalışanlar izinli sayılacak.

29 EKİM KUTLAMALARI NE ZAMAN BAŞLAR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde “1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.” denilmektedir.

GELECEK SENENİN TATİL GÜNLERİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı