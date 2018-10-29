29 Ekim 1923'te Atatürk ve silah arkadaşları tarafından ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yılı tüm yurtta bayram havasında kutlanıyor. 2018'de 95. yaşında olan Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile kutlanıyor. İşte en anlamlı 29 Ekim mesajları ve Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri...

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95 yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Baryamı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Sevdiklerinini Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyenler 29 Ekim mesajlarını ve Atatürk’ün sözlerini araştırıyor. İşte hem kısa mesaj olarak atabileceğiniz hem de sosyal medyadan paylaşabileceğiniz en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…

29 Ekim 1923’te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)'nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku’nda, Cumhuriyet Bayramı’nı en büyük bayram olarak nitelendirmişti. Haberimizin devamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

* Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…

* Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular İster. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel, gelsene.

* Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

* Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

* Cumhuriyetimizin 94. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun”

* Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

* Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

* Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir…

* Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

* Cumhuriyet Bayramı”nı kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

* Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

* Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

* Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…

* Cumhuriyet; Fikren, İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Karekterli Koruyucular İster. Bu Duygularla Cumhuriyetinizi Tebrik Ediyorum..

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel , gelsene.