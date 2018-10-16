29 Ekim’de kaç gün tatil var? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim resmi tatil olacak ve okullar, bankalar, kamu kurumları ve özel sektör tatil yapacak. Peki 29 Ekim hangi güne denk geliyor ve kaç gün tatil olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Pazartesi gününe denk gelen 29 Ekim günü resmi tatil. 29 Ekim'de okullar tatil olacak ve çalışanlar izinli sayılacak. Hafta sonu ile birlieşince 29 Ekim’de 3 günlük tatil fırsatı oluşacak.

CUMHURİYET ZAFERLERLE TAÇLANDI

Anadolu işgal altındaydı. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a adım attı, kurtuluş ateşini yaktı. Zafer üstüne zafer kazandı. Bir yandan da Cumhuriyet’e giden yolun taşlarını döşedi. Bunun ilk adımı ise 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı oldu. Yeni bir anayasa hazırlandı. 1923’te ise sıra; Cumhuriyet’in ilan edilmesine gelmişti.

CUMHURİYET MÜJDESİ!

Tarih: 28 Ekim 1923… Türkiye Devleti, bir hükümet kriziyle karşı karşıyaydı. Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Fethi Okyar ve Kazım Özalp’i Çankaya Köşkü’nde yemeğe davet etti. “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan ediyoruz” dedi. Yemekten sonra İsmet İnönü ve Mustafa Kemal sabaha kadar Meclis’e sunulacak taslak üzerinde çalıştı. Atatürk, metnin ilk maddesinin yanına el yazısıyla şunu yazdı: “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyet’tir.”

Tarih: 29 Ekim 1923… Meclis, saat 18.00’de toplandı. Genel Kurul sıralarında 158 milletvekili oturuyordu. İnönü, Meclis’e Anayasa’nın birinci maddesinin değiştirilmesi teklifini sundu. Bu öneri, Genel Kurul’da büyük tartışmalara neden oldu. Kanun teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Bütün milletvekilleri ayağa fırlayıp dualar eşliğinde üç kez “Yaşasın Cumhuriyet” diye bağırdı… Falih Rıfkı Atay, o anda Meclis’te yaşanan heyecanı şöyle anlattı: “Oylamada yanımda bulunan Osmanlı’nın dahiliye vekili Hazım Bey’i hatırlıyorum. ‘Kabul edenler’ diye sorulunca iki elini birden kaldırdı.”