29 Haziran en güzel Cuma mesajları: Sevdiklerinizin Cumasını kutlayın!

Her Cuma İslam aleminde bir bayram havasında kutlanır. Cuma günleri sevdiklerine selam vermek, güzel sözler söylemek, dua etmek, Cuma namazını kılmak başlıca ibadetlerdendir. Yoğun iş hayatı nedeniyle her Cuma sevdiklerimizi görmek mümkün olmayınca Cuma mesajları imdadımıza yetişiyor. Sozcu.com.tr aracılığı ile sevdiklerinize en güzel ve en güncel Cuma mesajlarını atabilir onları mutlu edebilirsiniz.

Mübarek cuma günü geldi. Müminler için haftanın en hayırlı günü kabul edilen cuma gününe ulaşan sevdiklerinizi tebrik etmek için haberimizdeki en güzel cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Her cuma günü mesaj atarak sevdikleri ile bu özel günü idrak etmek isteyenler için en anlamlı cuma mesajlarını yazımızda derledik. Cumanız mübarek olsun… 28 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI Allah’ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların Cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu Cumalar dilerim.

Günlerin en değerlisi Cuma’dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek Olsun.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun… Hayırlı Cumalar.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu dehşeti günler… Tevbe edin kardeşler… Allah belki affeder. Hayırlı Cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.