29 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen sayısal oyun Süper Loto'nun sonuçları belli oldu Bu hafta Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. 29 Mart 2018 MPİ Süper Loto çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar haberimizde.

Süper Loto 545. hafta çekiliş sonucu belli oldu. Sper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında bulunan çekiliş salonunda belli oldu. 29 Mart Perşembe günü yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Zengin olma hayali kuranların umutları haftaya kaldı. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlendi. Ardından 21.35’te ikramiye dağılımı belli oldu. İşte haftanın Süper Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Bu hafta en çok kazandıran şans oyununda büyük ikramiye 1 milyon 700 bin lirayı aştı. Kazandıran numaralar belli olurken ikramiye dağılımı Milli Piyango İdaresi tarafından henüz belirlenmedi. 29 Mart 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde;

7, 8, 15, 16 23, 24

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.