29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs İstanbul’un fethi resmi tatil mi? İşte detaylar…

İstanbul'un fetih günü olan 29 Mayıs geldi. Vatandaşlar 29 Mayıs'ta okullar tatil mi sorusunu merakla araştırıyor. Özel sektör çalışanları ve öğrencilerin merakla araştırdığı 29 Mayıs tatil mi sorusunun cevabı...

’29 Mayıs tatil mi?’ sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İnternet üzerinde bugün en çok sorulan sorulardan olan ’29 Mayıs tatil mi?” sorusunun cevabı hayır…

29 MAYIS TATİL Mİ?

29 Mayıs tatil değil. Geçmiş yıllarda da bu tarihte okullara verilen herhangi bir tatil söz konusu olmamıştır. Yani, 29 Mayıs Salı günü okullar normal programlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edecek.

İSTANBUL’UN FETİH KRONOLOJİSİ

30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

1434- Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

1447- Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han’ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet’in donanması İstanbul sularına girdi.

17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, ‘Fatih’ unvanını aldı.

1459- Ayasofya, camiye çevrildi.

1460- Mora ele geçirildi.

1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

1461- Candaroğulları Osmanlı’ya katıldı.

1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.

1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti’ne katıldı.

1468- II. Mehmed tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı tesis edildi.

1470- İstanbul’da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

1470- Eğriboz alındı.

1471- Fatih Külliyesi açıldı.

1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.

1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

1480- Otranto’ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.