3 ayların başlangıç tarihi ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlayacak? İşte tarihler…

3 ayların başlangıç tarihi ne zaman? sorusu tüm Mislümanlarca araştırılıyor. Peki kısa bir süre kalan 2018 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte üç ayların başlama zamanı ve Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları...

İslam alemince 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının başlamasına çok kısa bir süre kaldı ve birçok kişi Ramazan hazırlıklarını tamamlamak için Ramazan ne zaman başlayacak sorusunu soruyor. 3 aylrın sonuncusu olan Ramazan ne zaman başlayacak? 3 ayların başlangıç tarihi ne zaman?

Kutsal 3 aylar yaklaşırken Ramazan Ayı’nın başlayacağı tarih, 3 ayların başlangıç tarihleri ve kandil tarihleri Müslümanlar tarafından büyük merakla araştırılıyor. İşte 3 aylar ne zaman başlıyor? Ramazan hangi gün ilk iftar saati kaçta Regaib Kandili hangi gün? sorularının yanıtı…

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kandiller ve mübarek günlerin içinde yer aldığı üç ayların başlangıç tarihi merakla araştırılıyor. İşte manevi duyguların tırmanışa geçtiği 3 ayların başlangıç günü ile ilgili detaylar. Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018’de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.