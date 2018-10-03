Şans Topu’nda büyük ikramiye Manisa’ya çıktı! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Büyük ikramiye sadece bir kişinin oldu! Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı. Milli Piyango İdaresi geçen bu hafta büyük ikramiye olarak 1 milyon 453 bin TL veriyor. Şans Topu oyununda 5+1 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. İşte 3 Ekim Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu...

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Şans Topu açıklandı. Şans Topu’nda geçen hafta 5+1 şanslı rakamı kimse bilememiş ve büyük ikramiye devretmişti. Bu hafta büyük ikramiye Manisa’dan bir kişiye çıktı. İşte Şans Topu sonuçları..

3 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Şans Topu çekilişi gerçekleşti:

7, 9, 14, 24, 28 + 6





İKRAMİYE KAZANANLAR NEREDEN ALACAK?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.