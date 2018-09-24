Son dakika: 3 günde 10 derece düşecek, kuzeyden geliyor! Hava durumu birden değişecek…

Sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Son dakika hava durumu tahminlerine göre mevsimin ilk soğuk hava dalgası yurda giriş yapmak üzere. Salı gününden itibaren etkileyecek olan soğuklar özellikle yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıkları son derece düşürecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan dikkat çeken açıklamada da 'Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız” denildi. İşte son tahminler...

Hafta sonu yazdan kalma günler yaşatan havalar, İstanbul’da 30 dereceye varan sıcaklıkları hissettirdi. Meteoroloji’nin son dakika hava durumu tahminlerine göre kuzeyden gelen soğuk hava dalgası, hava sıcaklıklarını hızla düşürecek. Hafta sonu İstanbul’da 30 dereceye varan sıcaklıklar, çarşamba günü en yüksek 20 dereceye ulaşacak. ORTA KARADENİZ’DE CİDDİ SOĞUMA Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası özellikle Karadeniz Bölgesi’nin orta kesimlerini etkileyecek. Gece sıcaklıklar 10 derecenin altında seyredecek. İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN KUTUP SOĞUKLARI YARIN KUZEYDEN GİRİŞ YAPIYOR METEOROLOJİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ: HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLACAĞIZ Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Karadeniz Bölgesi olarak Salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı sistemin etkisi altında kalacağız. Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız” denildi.

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