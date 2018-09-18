3. Havalimanı işçiler için tutuklama talebi

29 Ekim’de açılışının yapılacağı duyurulan İstanbul'un 3. havalimanındaki inşaatta 14 Eylül sabahı işçiler kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem başlatmış, eylem gecesi düzenlenen operasyonla çoğu
İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş üyesi 405 işçi gözaltına alınmıştı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan işçilerden 279’u alınan ifadelerinin ardından dün serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 126 işçi ise bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne getirildi.
Savcılık, 126 işçiden 29 kişi hakkında tutuklama talebinde bulunurken, 15 işçinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkemeye sevk edilen 29 işçinin mahkemesi sürüyor.