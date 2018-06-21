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3. Havalimanı’na ilk inişi Erdoğan yaptı!

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yaptı.

android-time 20:47 21 Haziran 2018
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3. Havalimanı’na ilk inişi Erdoğan yaptı!
İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yaptı.

Miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı’na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan “TC-ANK” adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep’ten hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan “TC-ANK” adlı uçak, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk inişi yaptı.

Uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste indi.ucakkk

Yüzde 90’ı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.  AA

Son güncelleme: android-time 21:0621.06.2018
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