Yine devretti! 3 Kasım Sayısal Loto sonuçları: MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu

Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve şans oyunu tutkunları merakla bekledikleri Sayısal Loto sonuçlarına kavuştu. Sayısal Loto sonuçlarına göre, 3 Kasım tarihli çekilişte kimse altı şanslı numarayı doğru tahmin edemedi ve ikramiye cumartesi günü yapılacak çekilişe kaldı. İşte Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto çekilişi her çarşamba ve cumartesi akşamı düzenleniyor. İki çekiliş önce büyük ikramiye İstanbul ve Çanakkale’ye verildi. Kuponlarını hazırlayan vatandaşlar Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyordu ve Sayısal Loto sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre kimse büyük ikramiyeyi kazanamadı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar: 1, 23, 27, 28, 39, 48

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. 3 Kasım tarihli Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye dağılımı şu şekilde oldu;



SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.