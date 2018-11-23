3 kişinin öldüğü olayda işyeri sahipleri ve belediye kusurlu

Zeytinburnu’nda ambalaj malzemeleri satan iş yerinde 4 yıl önce meydana gelen patlamada 3 kişinin de hayatını kaybettiği olaya ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Hazırlanan bilirkişi raporunda , Zeytinburnu belediyesi ve iş yeri sahipleri kusurlu bulundu.

İstanbul Zeytinburnu'nda plastik eşya ve ambalaj malzemeler satan bir iş yerinde 12 Temmuz 2014 tarihinde meydana gelen patlama da iş yerinde çalışanları Kader Kılıç , Uğur Çokgülenler ve iş yerinden alışveriş yapan Eda Can yaşamını yitirmişti. Yaşanılan üzücü olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında resmiyette iş yeri sahibi Bülent Kalaycı ,asıl iş yeri sahibi Faruk Kondova , iş yeri yetkilisi İbrahim Kuranoğlu ile kontrat yapmadan dükkanı kiraya veren bina sahibi Melahat Akıllı hakkında ‘Taksirle birden fazla ölüme neden olma' suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bilirkişi heyeti raporu ulaştı. Raporda, meydana gelen olayın öngörülebilir-önlenebilir bir olay olduğu, olayın meydana gelmesinde kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı vurgulandı. Bilirkişilerin hazırladığı raporda iş yerinin resmiyetteki sahibi Bülent Kalaycı ile asil sahibi sanık Faruk Kondova'nın iş yerinin depolanan maddeler yönünden risk değerlendirmesi yapmaları, olası riskler ile alınacak tedbirlerin belirlenmesi, olası gaz birikmelerini önleyecek tedbirlerin alınması, elektrik tesisatının exproof (yanmaya karşı dayanıklı) hale getirilmesi, işyerinin yapılan işe uygun ruhsatlandırılmasını yapmaları gerektiği fakat yapmadıkları belirtildi. Bu nedenle Bülent Kalaycı tali kusurlu, Faruk Kondova ise asli derecede kusurlu bulundu.

BELEDİYE YETKİLİSİ KUSURLU BULUNDU

Ayrıca hazırlanan raporda hakkında dava açılmadığı için kim olduğu belirlenmeyen Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yetkilisinin iş yerinin ruhsatsız bir şekilde çalıştırılmasına izin vermemesi, iş yerinde denetim ve gözetim yapılmasını sağlaması gerektiği, bu görevini yerine getirmediği için de olayda tali derecede kusurlu bulunduğu vurgulandı.

“YAŞANILAN OLAYDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KUSURU YOK''

Raporda dükkan sahibi Melahat Akıllı , zabıta memuru olan sanıklar İbrahim Çoban , Muhlis Bakırtaş ve Hüseyin Şakar , izolasyon ve ambalaj şirket yetkilisi İbrahim Kuranoğlu'nun görev ve sorumlulukları gereği alabilecekleri tedbirleri olmadıklarından bu olayın meydana gelmesinde kusurları olmadığı belirtildi. Son olarak hayatını kaybeden 3 kişinin ise yaşanılan olayda kusurlarının olmadığı vurgulandı.

Duruşmada sanık Faruk Kondova'nın avukatı Aykut Bayrakçı,'' Rapor 6 günde yazılmıştır. Hangi gün bir araya geldiler. Muammadır. Kimya mühendisi bilirkişilerin rapora bir katkısı yoktur. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını talep ediyorum''dedi.

Müşteki avukatlarından Neşet Açıkgöz ise ,'' Belediyenin de sorumlu olduğunu düşünüyoruz. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması gereklidir.'' diye konuştu.

Mahkeme heyeti , bilirkişi raporuna karşı avukatların yazılı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi