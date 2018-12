3 kız öğrenciye istismar iddiasına tutuklama!

Adana'da 9 yaşındaki 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 36 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açılan öğretmen M.T., ilk duruşmada tutuklandı.

Sarıçam İlçesi'nde bir ilkokulda öğrenim gören 9 yaşındaki kız öğrenciler B.Y., E.A.A. ve F.N.E., sınıf öğretmenleri M.T.'nin (45), iddiaya göre, kendilerine 2015 ve 2018 yıllarında cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine söyledi. Ailelerin durumu polise bildirmesi üzerine öğretmen M.T. hakkında başlatılan soruşturma sonunda Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan dava açıldı. Her bir öğrenci için 12'şer yıldan toplam 36 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen öğretmen M.T., yargılanmaya başladı. Duruşmaya, tutuksuz sanık öğretmen M.T., mağdur öğrenciler B.Y., E.A.A., müştekiler M.Y., D.A. ve U.A., ile tarafların avukatları katıldı.

2 SAYFALIK YAZILI SAVUNMA

Bir çocuk babası öğretmen M.T., 2 sayfalık yazılı savunmasını mahkemeye verdi. Suçlamaları kabul etmeyen M.T., öğrencisi B.Y.'nin annesinin kendisinden whatsapp üzerinden para istediğini kendisinin de kabul etmemesi üzerine bu olayların yaşandığını iddia etti. B.Y.'nin babasının okula gelip kendisini darp ettiğini ifade eden M.T., “Daha sonra kızın babası eniştesi ile birlikte beni tehdit etti. Şikayet ettim. Eniştesi okula gelip benden para istedi. Kabul etmeyip polise haber verdim ikisi de tutuklandı. Daha sonra hakkımda iftiralar atılmaya başlandı. E.A. isimli öğrenci çok başarılı. Böyle bir şey olsa ruh hali bozulmaz mı? Diğer çocuk da ailesinin yönlendirmesiyle benzer iddialarda bulunmuştur. Bunların hiçbiri doğru değil” dedi.

Mağdurlardan B.Y. ve E.A.A., ise Adli Görüşme Odası'ndan Sosyal Hizmetler Uzmanı nezaretinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdikleri ifadelerinde, sanık öğretmenlerinin kendilerine nasıl cinsel istismarda bulunduğunu ayrıntılarıyla anlattı. Müştekiler de sanıktan şikayetçi olup cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, öğretmen M.T.'nin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.