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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kaza: bir ölü iki yaralı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa yönüne doğru tüm şeritler bir süre trafiğine kapatıldı. Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.

android-time 08:42
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa yönüne doğru tüm şeritler bir süre trafiğine kapatıldı. Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu – Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve kereste yüklü TIR’ın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada polisleri taşıyan servis minibüsü sürücüsü Raif Batak hayatını kaybederken iki polis memuru ise yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken TIR’dan yola dökülen keresteler nedeniyle trafik durdu. Araçların ve yoldaki kerestelerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydan kalan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Foto: AA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde meydan kalan kazada kamyona yüklü kalaslar yola savruldu. Foto: AA

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra tek şerit olarak açıldı Foto: AA

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra tek şerit olarak açıldı Foto: AA

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Foto: AA

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Foto: AA

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Son güncelleme: android-time 11:2121.12.2018
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