Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kaza: bir ölü iki yaralı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa yönüne doğru tüm şeritler bir süre trafiğine kapatıldı. Araçları kaldırma çalışması sürerken trafik tek şeritten sağlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu – Avrupa yönünde saat 08.00 sıralarında minibüs, ticari araç ve kereste yüklü TIR’ın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada polisleri taşıyan servis minibüsü sürücüsü Raif Batak hayatını kaybederken iki polis memuru ise yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken TIR’dan yola dökülen keresteler nedeniyle trafik durdu. Araçların ve yoldaki kerestelerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.