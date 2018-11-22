3 tepki çeken olay, 2 istifa

Son dönemde kamuoyunda yoğun tepki çeken üç benzer olay karşısında bir rektör ve bir dekan üzerlerine düşeni yaparak istifalarını açıkladı. Ancak 10 Kasım'dan bir gün önce, her fırsatta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e küfürler yağdıran fesli Kadir'e ziyarete giderek en fazla tepkiyi çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan her hangi bir hareket gelmedi.

Bir tv programında ‘Cumhurbaşkanına itaat farzdır’ gibi skandal ifadeler kullanan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

Geçtiğimiz gün yine bir profesör olan ve “Seçimlerde kadınlara oy vermeyeceğim” diyerek takipçilerine aynı çağrıyı yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet Karalı da gelen tepkilerin ardından istifasını duyurmuştu.

EN BÜYÜK TEPKİYİ ÇEKTİ

Diyanet İşleri Başkanı, takvimde gün kalmamış gibi 9 Kasım’da fesli meczubun evine cübbesini bile çıkarmadan hasta ziyaretine gitti. 10 Kasım’da Ata’sını anan Türkiye o günden bu yana Erbaş’ın istifasını istiyor. Üç muhalefet partisinin lideri de açık açık hükümete çağrıda bulunarak, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı görevden alın” diyor. Milyonlar, Diyanet İşleri Başkanı’na neden bu kadar kızgın? Nedeni açık… Mustafa Kemal Atatürk’e her fırsatta salyalar saçarak saldıran, hakaretler yağdıran, ona ‘gavur’ diyen, onun annesi Zübeyde Hanım’a bile ağza alınmayacak sözlerle hakaretler eden bir meczubu bu ülkenin milyonlarca insanın duygularını incitecek bir tarihte ziyaret etmesi.

Ancak Erbaş ve hükümet, tüm tepkilere kulak tıkayarak istifa etmek değil ‘özür’ bile dilemedi.