30 Ağustos mesajları: Resimli Zafer Bayramı mesajları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün özlü sözleri…

Bugün 30 Ağustos, Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Zafer Bayramı kutlamaları yapılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün özlü sözleri ve 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları sizler de sosyal medya hesaplarınızdan kutlama mesajlarını paylaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının kaderini belirleyen Zafer Bayramı için özlü sözler ve resimli mesajlar haberimizde.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla sürüyor. Ulu Önder Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taaruz Zaferi yıldönümünde yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Biz de sizlerle 30 Ağustos mesajlarını, Mustafa Kemal Atatürk'ün özlü sözleri ve Zafer Bayramı hakkında söylediklerini paylaşıyoruz. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajları ve sözleri…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI ve SÖZLERİ

* Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

* Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

* Biz büyük bir devrim yaptık. Bu güzel memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.

* 30 Ağustos 1922 zaferi, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında, yalnızca bizim değil; tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.

* Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

* Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

* 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.

* 30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

* Türkiye orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa kemal'in utkusu, dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır. MAHATMA GHANDİ

* Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

ATATÜRK'ÜN ÖZLÜ SÖZLERİ (30 AĞUSTOS)

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Düşmanla canla başla mücadele edip onları bozguna uğrattığımız gün bugün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında düşmanlardan geri aldığımız vatanımızın kurtuluş günü… Şanlı zaferimizin en güzel mesajlarını sizler için derledik.



Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.