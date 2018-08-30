Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonucu: MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste!

Milli Piyango İdaresi, her ayın 9, 19, 29. günlerine özel çekiliş düzenliyor. Bu ay 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle özel bir çekiliş yapıldı. Büyük ikramiye Ankara'ya çıktı. Haberimizden MPİ sıralı tam listeye ve MPİ bilet sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

android-time 19:55 30 Ağustos 2018
Haberler Gündem
30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonucu: MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste!
Milli Piyango İdaresi, her ayın 9, 19, 29. günlerine özel çekiliş düzenliyor. Bu ay 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle özel bir çekiliş yapıldı. Büyük ikramiye Ankara'ya çıktı. Haberimizden MPİ sıralı tam listeye ve MPİ bilet sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

Milli Piyango’nun 30 Ağustos çekilişi sona erdi. Yapılan açıklamaya göre büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il Ankara oldu. Hayallerinize belki de bu çekiliş sonucunda kavuşabilirsiniz. İşte 30 MPİ çekilişi kazanan numaraların listesi…

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

30-08-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi:
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
359693

400000 TL ikramiye kazanan numaralar
105681

40000 TL ikramiye kazanan numaralar
261110

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
093875    250280

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
135584    191626    270079

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
01120    03918    13876    15136    16195    22284
23081    25185    33225    58151    63870    67549
67644    75894    85048    87263    93848    96959
97496    99890

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
0346    0906    1078    1106    2354    3288
3323    3418    3822    5227    6076    6230
6818    8583    9360

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
029    036    227    316    342    626
652    657    728    739    755    869

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
15    38    47    56    76    93
98

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
2    8
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
059693    159693    259693    309693    319693    329693
339693    349693    350693    351693    352693    353693
354693    355693    356693    357693    358693    359093
359193    359293    359393    359493    359593    359603
359613    359623    359633    359643    359653    359663
359673    359683    359690    359691    359692    359694
359695    359696    359697    359698    359699    359793
359893    359993    369693    379693    389693    399693
459693    559693    659693

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar