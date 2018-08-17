30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı hangi güne geliyor?

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? soruları milyonlarca çalışan ve yurttaş tarafından araştırılıyor. Devlet kurumları 30 Ağustos'ta tatil mi? çalışıyor mu? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair ayrıntılar...

Bu yıl perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? Coşkuyla kutlanması beklenen 30 Ağustos resmi tatil olara kabul edildi mi? İşte 30 Ağustos 2018 gününe dair merak edilenler…

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye’de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başkent Ankara’da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılacak.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

İLK KEZ 1924 YILINDA KUTLANDI…

Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam edecek. İlk kez 1924’te Dumlupınar’da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.