30 Ağustos resmi tatil mi? Bankalar, PTT ve ezcaneler açık mı? 31 Ağustos da tatil olacak mı?

30 Ağustos'ta bankalar ve eczane, postane gibi noktalar açık mı sorusu merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşımız bugün yurdumuzun dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacak. 30 Ağustos'ta bankalar açık mı? 31 Ağustos tatil olacak mı? İşte detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı geldi. Vatandaşlar bankalar, PTT ve kargo şirketlerinin bugün açık olup olmadığını merak ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle, bankacılık işleri olan vatandaşlar PTT, banka, eczane gibi noktaların çalışıp çalışmadığını araştırıyor.

BANKALAR ECZANE VE POSTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos’ta, kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 31 Ağustos resmi tatil olmadığı için yarın kurumlar normal mesai düzenlerine geri dönecek.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Zafere giden yol, 26 Ağustos günü saat 05.30’da, Kocatepe’de Türk topçusunun ateşiyle başladı. Ardından süngü savaşları geldi. Savaş meydanında görünürde üstünlük düşmandaydı. Türk Ordusu’nun asker sayısı 207 bin civarında iken, Yunan askeri sayısı ise yaklaşık 225 bindi. Yunan ordusunun silah ve cephane konusunda Türk Ordusu’na karşı üstünlüğü vardı. Bizim 10 uçağımıza karşı, Yunan ordusunun 50 uçağı vardı.

Kahraman Mehmetçik, bütün yokluğa rağmen yüreğindeki cesaret ve inançla kanının son damlasına kadar mücadele etti. 30 Ağustos günü zafer Mehmetçiğin oldu… Ancak Kocatepe’de başlayan mücadele bitmemişti. Atatürk, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” diyerek yeni hedefi gösterdi. Kahraman ordu, 9 Eylül günü İzmir’e ulaştı. Kenti işgalden kurtardı, düşmanı denize döktü.