30 Ağustos Süper Loto sonucu açıklandı! İşte şanslı numalar ve büyük ikramiye tutarı…

Süper Loto sonucu açıklandı! Milli Piyango İdaresi'nin en çok devreden ve en çok kazandıran oyunlarından biri olan Süper Loto'da 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. Hayallerine kavuşmanın yolunu şans oyunlarında arayanlar için haberimizde şanslı rakamları ve büyük ikramiye tutarını yayınladık.

30 Ağustos Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi Süper Loto’da bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 897 bin TL belirledi. Her perşembe Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat binasında saat 21.15’te internetten canlı yayında Süper Loto çekilişi açıklanıyor. İşte 30 Ağustos Süper Loto sonucu… 30 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUCU Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Süper Loto sonucu: 8, 19, 31, 39, 42, 47

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI İLGİLİ HABER 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonucu: MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste! İLGİLİ HABER Büyük ikramiye bir kişinin! 29 Ağustos Sayısal Loto sonucu İLGİLİ HABER Şans Topu sonuçları açıklandı! Hiç kimse bilemedi! SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ (3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.