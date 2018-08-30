30 Ağustos Süper Loto sonucu açıklandı! İşte şanslı numalar ve büyük ikramiye tutarı…

30 Ağustos Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi Süper Loto’da bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 2 milyon 897 bin TL belirledi. Her perşembe Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat binasında saat 21.15’te internetten canlı yayında Süper Loto çekilişi açıklanıyor. İşte 30 Ağustos Süper Loto sonucu…
30 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUCU
Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanan Süper Loto sonucu:
8, 19, 31, 39, 42, 47
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.