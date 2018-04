30 bin sandık için geri sayım başladı

Yaklaşık bir sene önce başlatılan ve partiler üstü bir proje olan ''Sandık Gücü'', erken seçim kararıyla hız kazandı. Kumpas davası mağdurlarından, CHP Parti Meclisi Üyesi Teğmen Mehmet Ali Çelebi önderliğinde kurulan ''Sandık Gücü'' ilk olarak kritik bölgelerdeki 30 bin sandıkta güvenliği korumak için harekete geçecek. www.sandikgucu.com sitesinde kritik sandıklar için geri sayım başlatıldı. 30 bin sandığı korumak için görev yapacak 100 bin üye aranıyor. Projenin hedefi ise seçimlere kadar 1 milyon sandık müşahitine erişmek.

CHP Parti Meclisi Üyesi Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Sandık Gücü projesiyle ilgili, “18 bin 997 sandıkta nitelikli kontrol yapamadığımız bilgisi elimizde. Bu da 4 milyonluk bir kitleyi kapsıyor. 30 bine yakın sandık ise bizim için kritik. Bu 30 bin sandık seçimin sonucunu değiştirir. Bu kritik sandıklar için 100 bin gönüllüye ihtiyacımız var” dedi. Çelebi şunları söyledi:

“Bizim 0, 1, 2 oy aldığımız sandıkları derledik. 18 bin 997 sandıkta nitelikli kontrol yapamadığımız bilgisi elimizde. Bu da 4 milyonluk bir kitleyi kapsıyor. Fakat ‘Hayır’ bloğu bir araya geldiğinde bizim kontrol edemediğimiz sandık bin 879’a ve kontrol edemediğimiz seçmen sayısı da 160 bine düşüyor. İşte partiler üstü sandık gücü örgütlenmesi bu verilerden doğuyor. Bu seçim güvenliği ittifakı bizim için zorunluluktur. Vatandaşlarımız hemen www.sandikgucu.com'a girebilir ve oradan başvuru yapabilir.

Zamanımız dar olduğu için bu işi uzaktan yapıyoruz. Örneğin Mardin’in Kızıltepe’nin bir köyü, 7 Haziran’da Hayır bloğu 314 almış, 1 Kasım’da 269 almış, referandumda 1 almış. 268 kişi bir anda buharlaşmış. Buralar bizim için kritik mahalleler. Tüm vatandaşlara çağrımızdır, girin siteye ve kritik sandıklarda görev alın. 30 bin sandık seçimin sonucunu değiştirebilir. Burada asıl sorumlu biziz” dedi.

SİSTEME NASIL ÜYE OLUNUR?

Çelebi kayıt işlemleriyle ilgili şu bilgileri verdi: www.sandikgucu.com sitesine tıklayan kişiler mail adresiyle, Facebook veya Twitter hesabı ile direkt giriş yapabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışından gönüllüleri de topluyoruz. Kritik sandıkları belirliyoruz ve burada görev yapacak kişileri de ayırıyoruz. Vatandaşlarımız sisteme üye oluyorlar. Bilgilerini güncelliyorlar.

“Kritik sandıklarda görev alabilirim” dedikleri an, kritik sandıklar listeleniyor ve Türkiye’nin her yerinden kritik sandığı seçebiliyorlar. Sistem gönüllü avukatları da topluyor. Şu an her okula bir avukat ihtiyacımız bulunuyor. Avukat dostlarımız da buradan “gönüllü avukat olmak istiyorum” bölümünü işaretlesinler. 50 bin avukata ulaşmak gibi bir hedefimiz var.

Şahsi aracını seçimde kullandırmak isteyenler, seyyar müşahit olmak isteyenler ve kritik sandıklara maddi yardımda bulunmak isteyenler de sistemden işaretleyebiliyor. İnsanlara yarım saat bilgisayar üzerinden uzaktan eğitim veriyoruz, Seçimde kullanacağınız dökümanları da buradan alabiliyorsunuz. Sonrasında sınava giriyorsunuz. Tüm vatandaşlara çağrımızdır, girin siteye ve kritik sandıklarda görev alın”

Sandık Gücü Projesi kapsamında kritik sandıklarda görevli olmak isteyen 100 bin kişi için geri sayım başlatıldı. Site üzerindeki sayaçtan kaç üyeye ihtiyaç kaldığı takip edilebiliyor. Kritik sandıklar için şu an 98 bin üyeye ihtiyaç bulunuyor. Kritik sandıkların yanı sıra tüm sandıklarda güvenliği sağlamak içinse 1 milyon gönüllü aranıyor.