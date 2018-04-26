30 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı neden kutlanıyor?

Resmi tatillleri fırsat bilen vatandaşlar kısa süreli de olsa tatil planları yapmaya devam ediyor. Haftasonunun ardından 30 Nisan Pazartesi ve 1 Mayıs Salı resmi tatil mi merak ediliyor. Tatilciler 4 günü birleştirip plan yapmak istiyor. Peki 30 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

1 Mayıs İşçi Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor ve yurdun çeşitli bölgelerinde coşku ile kutlanıyor. Haftasonunun ardından 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle 30 Nisan Pazartesi de tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Ancak konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yok.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Bu durumda kamu kurum ve kuruluşlarından olan Bankalar, Okullar, Hastaneler (aciller hariç) PTT, SGK gibi kurumlar da 1 Mayıs günü tatil olacak ve resmi işlemler yapılamayacaktır.

30 NİSAN TATİL Mİ?

30 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde resmi kanallardan açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.