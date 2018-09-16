Bingöl ve Hakkari’de terör örgütüne ağır darbe indirildi

Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride bulunan Fırat Dağdelen olduğu belirlendi. Hakkari'de de 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Sabri Kartal isimli teröristin yakalandığını açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül’de Bingöl merkez Aşağıköy bölgesinde Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride bulunan “Şervan Çevlik” kod adlı Fırat Dağdelen olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İLGİLİ HABER Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe de Hakkari’de indirildi. 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Sabri Kartal isimli terörist Yüksekova’da yakalandı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hakkari Yüksekova ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı olarak kurye, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve ‘Terörden Arananlar Listesinde' gri kategoride yer alan Sabri Kartal isimli terörist, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova Yürekli Köyünde tespit edilmiş olup İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Açıklamada, gri kategoride yer alan teröristin 300 bin TL ödülle arandığı belirtildi. AJANSLAR