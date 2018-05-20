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300 bin TL ödüllü gri listedeki terörist düzenlenen operasyonda öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirlendi.

android-time 18:16 20 Mayıs 2018
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü gri listede yer alan "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirlendi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ovacık kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçaklarımız ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen BTÖ'lü teröristlerden birinin terör arananlar gri listede yer alan Şevger kod adlı Zeynal Küçük isimli terörist olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Başına 300 bin TL ödül koyulan terörist. İHA

Başına 300 bin TL ödül koyulan terörist. İHA

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Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. “Şevger” kod adlı Zeynal Küçük isimli teröristin 14 yıl önce terör örgütü PKK’ya katıldığı, sözde Ovacık gücü eski sorumlusu olduğu, Çemişgezek ilçesinde lojman ve emniyete saldırı eylemleri ile 3 kişinin kaçırılması ve 2 güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarına karıştığı ortaya çıktı. İHA

Son güncelleme: android-time 18:1820.05.2018
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