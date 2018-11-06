300 dönüm buğday ektim asgari ücret kadar kazanamadım

Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, başlıktaki gibi dedi ve ekledi: Buğday zararına gidiyor... Artık üreticimiz, üretim yapacak durumda bile değildir...

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, çiftçinin içinde bulunduğu zor koşulları deneyerek gördü. Karakaya, geçtiğimiz yıl Ankara yakınlarındaki bir köyde 300 dönümlük araziye buğday ekti. Hasadını yapıp ürünlerini sattı. Karakaya, bu süreçte edindiği deneyimleri ise TBMM KİT Komisyonu'nda anlattı. Karakaya, “Ben Ankara'nın çok yakın bir köyündenim, 300 dönüm buğday ektim, bir asgari ücret kazancım olmadı, zararına gidiyor. Artık üretici üretimi yapacak durumda değil'' dedi.

‘BUĞDAY BEDAVA BİLE OLSA'

MHP'li Mevlüt Karakaya, ekmek fiyatlarıyla buğday fiyatları arasındaki bağlantının da yanlış olduğunu belirtip üreticinin sorunlarını ise şöyle aktardı: “Yıllardır Türkiye'de buğday fiyatları üretici aleyhine baskı olmuştur. Bugün ekmek fiyatının içerisindeki buğdayın maliyeti yüzde 25'lerdedir. Buğday fiyatlarının ekmek fiyatlarına baskı yaptığını söylemek, buğday üreticisine yapılacak en büyük yanlıştır. Bugün 250 gram ekmek için 250 gram buğdaya ihtiyacınız vardır. 250 gram buğdayın fiyatı 25 kuruştur. Toprak Mahsulleri Ofisi siloların kapısını açsa, buğdayı bedava verse ekmek fiyatları en fazla 20 kuruş düşer. Ekmek fiyatları algısıyla buğday fiyatlarına yıllardır yapılan bu baskıyı da kaldırmak lazım.”

BUĞDAY FİYATINDAKİ BU BASKI KALDIRILMALI

Üreticinin yaşadığı süreci deneyimleyen Karakaya, Meclis'te “Ekmek fiyatları algısıyla buğday fiyatlarına yıllardır yapılan bu baskıyı da kaldırmak lazım” çağrısı yaptı.