31 Aralık 2018 tatil olacak mı? Yılbaşında okullar tatil mi?

Yılbaşının yaklaşması ile tatil planları da şekillenmeye başladı. Çalışanlar, öğrenciler, memurlar 31 Aralık 2018 Pazartesi günü tatil olacak mı merak ediyor. 1 Ocak 2019 resmi tatil fakat Pazartesi gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil değil. Peki yılbaşından bir önceki gün okullar tatil olacak mı?

1 Ocak 2019 yani yılbaşına sayılı günler kala bir çok soruya yanıt aranıyor. Vatandaşlar 31 Aralık 2018’de okullar tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün olacak merak ediyor. 31 Aralık bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar…

2019 YILBAŞI HANGİ GÜN? KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2019’un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı