31 Aralık 2018’de okullar tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

1 Ocak 2019 yani yılbaşına sayılı günler kala bir çok soruya yanıt aranıyor. Vatandaşlar 31 Aralık 2018'de okullar tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün olacak merak ediyor. 31 Aralık bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün olacak? Pazartesi günü okular tatil olacak mı?

Yılbaşı yaklaşırken tatil planı yapanlar kaç gün izin yapacak merak ediyor. Yılbaşına kısa süre kaldı ve birçok kişi yeni yıla sevdikleriyle girebilmek için planlar yapıyor.1 Ocak Salı günü resmi tatil. Peki 31 Aralık 2018 Pazartesi günü resmi tatil olacak mı? Okullar tatil mi?

2019 YILBAŞI HANGİ GÜN? KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2019'un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür. 31 Aralık Pazartesi günü ise resmi tatil değil.



YILBAŞI NOEL FARKI

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Ülkemizde de yılbaşı kutlamaları özellikle çam süsleme ve hediye verme eylemleri ile kutlanmaktadır.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.