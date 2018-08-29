34 askeri personele gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ile 9 'mahrem imam' olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2 si aktif görevde.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara ve 11 ilde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 2'si aktif görevde 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve 9 mahrem imam olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki askeri şahıslardan ‘Operasyonel Telefon Hattı' ile haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve askeri şahısları FETÖ Terör Örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9 mahrem imam olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.”

ŞÜPHELİLERDEN 2’Sİ AKTİF GÖREVDE

Yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve şüphelilerden 2’sinin aktif görevde olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Ankara ve 11 ilde devam ettiği belirtildi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)