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3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İstanbul Sarıyer'de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı.  Yolda kalan araç çekici yardımı ile tamire götürüldü.

android-time 11:48 15 Eylül 2018
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3,5 milyon liralık araç yolda kaldı
İstanbul Sarıyer'de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı.  Yolda kalan araç çekici yardımı ile tamire götürüldü.

Büyükdere Caddesi Maslak mevkii Sarıyer istikametinde dün saat 17.00 sıralarında, seyir halindeki lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu. Sürücü, tüm uğraşlarına rağmen, dünyanın en pahalı otomobilleri arasında gösterilen lüks aracı çalıştıramadı. Bunun üzerine sürücü, servis çağırdı.

DHA

DHA

Servis çalışanı da, akünün bitmiş olabileceği ihtimaliyle takviye yapmasına rağmen aracı çalıştırmayı başaramadı. Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan lüks otomobil, çekici yardımıyla tamir edilmek üzere servise götürüldü.

İran uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen otomobilin arıza yapması nedeniyle caddenin bir şeridi  bir süre trafiğe kapandı ve araç yoğunluğu oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ardında  trafik normale döndü.

DHA

DHA

(DHA)

Son güncelleme: android-time 12:0515.09.2018
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